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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد:

۲ واحد صنفی به علت گرانفروشی در کهگیلویه و بویراحمد پلمب شد

۲ واحد صنفی به علت گرانفروشی در کهگیلویه و بویراحمد پلمب شد

یاسوج_ مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی ۲ واحد صنفی به علت گرانفروشی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی افزود: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان در گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنف قصابی گزارش ۲ واحد متخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه ارسال کردند.

لقمانی اظهار کرد: پرونده ۲ واحد صنفی قصابی در شهرهای قلعه رئیسی و دهدشت به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.

وی ابراز داشت: شعبه پس از بررسی و مدارک موجود در پرونده و با احراز تخلف ۲ واحد قصابی را علاوه بر نصب پارچه بر سر در محل کسب به مدت ۱۰ روز، به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کردند.

کد مطلب 6000079

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