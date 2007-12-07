آغاز ثبت نام در کنکور87

به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از داوطلبان در تاریخ مقرر به یکی از باجه های پستی مراجعه و پس از پرداخت 43 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام علاوه بر دریافت کارت اعتباری یک جلد دفترچه راهنمای ثبت نام نیز دریافت کنند. (این دفترچه بر روی سایت سازمان سنجش نیز قرار می گیرد). شرکت پست نیز مبلغ 4 هزار ریال را به عنوان کارمزد دریافت می کند.

آن دسته از داوطلبان که علاقه مند هستند علاوه بر گروه اصلی در هنر یا زبان یا هر دو نیز شرکت کنند، باید برای هر انتخاب 43 هزار ریال پرداخت و کارت اعتباری را دریافت کنند.

داوطلبان علاقه مند به ورود به دانشگاههای غیرانتفاعی، پیام نور و یا مراکز تربیت معلم باید در بند 39 تقاضانامه ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام کنند و مبلغ 34 هزار و 500 ریال را در مجموع برای انتخاب دو گزینه و یا سه گزینه پرداخت کنند. البته شرکت پست برای این اقدام نیز مبلغ 200 تومان را از داوطلبان دریافت می کند.

داوطلبان باید پس از دریافت کارت اعتباری، دفترچه راهنما را مطالعه کنند و پس از تکمیل تقاضانامه پیش نویس که در دفترچه راهنما درج شده در فرصت تعیین شده به سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه بر اساس دستورالعمل قرار داده شده بر روی سایت اقدام کنند.