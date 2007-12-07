لوح ویژه مشاهیر فیلا به امامعلی حبیبی اهداء شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گاز مازندران و صدرای زیرآب عصر روز گذشته در جریان هفته سوم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در ساری به مصاف هم رفتند که در حاشیه این دیدار حساس نمایندگان فدراسیون کشتی از امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک 1956 ملبورن و مدال طلای مسابقات جهانی در سال‌های 1959 تهران، 1961 یوکوهاما و 1962 تولیدو تجلیل بعمل آوردند.

براساس این گزارش، محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیمهای ملی کشتی بهمراه محمد ابراهیم سیف پور و پرویزعرب، لوح ویژه مشاهیر فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) که به مناسبت تجلیل از این کشتی‌گیر پیشکسوت کشورمان در مسابقات جهانی 2007 باکو به فدراسیون کشتی تحویل داده شده بود را طی مراسمی به وی اهدا کردند.