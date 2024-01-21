امیر موسوی خطاب به کنگره شهدای نیروی هوایی ارتش، پیامی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایرانی در آستانه برگزاری کنگره شهدای نیروی هوایی ارتش، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم. "فَرِحینَ بِما اتاهُمُ اللهُ مِن° فَضلِهِ" آل عمران ۱۷۰. در باغ بلوغ انقلاب اسلامی، سرمشق نسل بلافصل شهیدان، درس نیم روز عاشورا و صدای رسا و نامیرای حسین ابن علی علیه السلام در کربلاست. آن روز که فرمان دفاع از حریم و حرّیت نظام اسلامی گُل کرد، عطر اطاعتِ امرِ امام در گلستان وطن پیچید و قلب مدافعان این آب و خاک به حضور تیزپروازان نیروی هوایی ارتش مردمی، مطمئن و محکم شد.

صمیمانه‌ترین سلام‌ها و درودهای برخاسته از دل سربازان جان برکف ولایت به مردان پروازِ شهادت، آن سرایندگان قصیده ماندگارِ سال‌های حماسه و خون و خدمت. مردانی که پهنه رزمشان آسمان است، مردانی که گُل ها را پاس داشتند تا بهار بماند. سلحشورانی که عزتشان از پشتیبانی ملت و رتبه‌هایشان از رضایت رهبری نشان دارد. غیور مردانی که برای دشمنان، آیات عِقابند و برای مردم، سواران مَرکب امید و اطمینان و ترجمان زیبای اَشِدّاءُ عَلیَ الکُفّار رُحَماءُ بَینَهُم. ستارگانی که بارها با سعی و صفای خویش، مَروه ماندگاریِ این نظام الهی شدند.

ملت شریفمان غرّش امید آفرین تیزپروازان نیروی هوایی از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا سال‌های پس از آن در صیانت از مرزهای هوایی و مقابله و سرکوب دست پروردگان استکبار و همچنین کمک به مردم مظلوم سوریه و خدمت به هم وطنان مصیبت زده کشورمان در حوادث مختلف را از یاد نخواهند برد.

اما در این سیر و سلوک الی الله همراه و همدل با شهیدان عالی مقام از خلبانان غیور و افسران انقلابی تا درجه داران مؤمن و کارمندان متعهد و سربازان دلاور نیروی هوایی، به جاست صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهیدان را که در تعبیر زیبای امامین انقلاب، ذخایر و پشتوانه‌های عظیم و چشم و چراغ این ملتند، ارج نهاده، قامت خم کرده و بر مناعت طبع و عزّت نفسشان، تعظیم کنیم. آنان که در فقدان مسافران بهشت، دل‌های پاک خود را به صبر زنده داشتند تا مشمول لطف الهی باشند و همراه با پویندگان راه شهیدان در آن نیروی الهی، به مصداق بیان روح بخش قرآن، مِنهُم مَن یَنتَظِر، چشم در راه مقصد و مقصود عزیزان شهیدشان دارند.

امروز باید کارنامه درخشان نیروی هوایی الهی را نه فقط در همت و اخلاص شهیدان آسمانی که در صبر و استقامت مادران، پدران، همسران و فرزندان رشیدِ مهاجرانِ راه خدا و رهروان راستین مسیر حق و حقیقت در نیروی پرتوان هوایی، تورّق کرد. خدای بزرگ را برای سربلندی ایران عزیز و وجود پربرکت خانواده معظم شهیدان، رهبر دوراندیش و ملت شریف و بصیر شاکریم و امیدواریم شایسته ادامه مسیر مقدس و نورانی شهیدان و خدمت به خانواده معزّز آن شاهدانِ صادق باشیم.»