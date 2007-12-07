۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

برزویی در گفتگو با مهر:

وزارت علوم با توسعه رشته های دانشگاه ایلام موافقت کرد

دبیر شورای گسترش آموزش عالی از موافقت وزارت علوم با راه اندازی 7 رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام خبر داد.

دکتر رجبعلی برزویی در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ایلام با بیان این خبر گفت : با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته های مهندسی باغبانی، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و اصلاح نباتات در دانشگاه ایلام موافقت اولیه به عمل آمد.

وی تبدیل دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته های عمران، کامپیوتر و معماری دانشگاه ایلام به دوره کارشناسی را از دیگر موارد توافق با دانشگاه ایلام اعلام کرد و گفت : با راه اندازی مقطع کارشناسی رشته ریاضی کاربردی در دانشگاه ایلام نیز موافقت به عمل آمد.

دبیر شورای گسترش آموزش عالی از پیگیری این شورا برای تصویب رشته هایی که موافقت اولیه تاسیس آنها در دانشگاه ایلام به عمل آمده است، خبر داد.

