دستگیری اعضای باند سرقت خودرو در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ساکی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان ملایر در پی اطلاع از تردد مشکوک چند نفر در یکی از محلات حاشیه‌ای شهر، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر افزود: مأموران پس از حضور در محله مورد نظر و طی بررسی‌های صورت گرفته یک دستگاه خودرو پراید فاقد پلاک که قطعات آن باز و دچار سوختگی شده بود را کشف کردند.

وی بیان کرد: با بررسی کارشناسی صورت گرفته مشخص شد خودرو مورد نظر سرقتی می‌باشد که در ادامه با انجام اقدامات ویژه پلیسی مأموران یک نفر متهم را در این خصوص شناسایی و دستگیر کردند.

ساکی در ادامه اظهار داشت: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های به عمل آمده به سرقت خودرو از یکی از شهرستان‌های همجوار با همدستی ۳ نفر دیگر اعتراف کرد که مأموران پس از شناسایی آنان و هماهنگی با مرجع قضائی در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه آنان را نیز دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران در این ارتباط خریدار قطعات خودرو را نیز شناسایی و نامبرده را در مخفیگاهش به همراه قطعات سرقت شده خودرو مذکور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملایر در خاتمه گفت: کلیه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.