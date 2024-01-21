سرمایه گذاری۱۴۶ هزار میلیارد ریالی در واحدهای صنعتی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان انجام شده است، گفت: میزان سرمایه گذاری صنعتی در استان طی سال گذشته ۳۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون ۱۶۲ واحد صنعتی در استان زنجان راه اندازی شده است، اضافه کرد: با توجه به صدور پروانه بهره برداری برای ۱۰۲ واحد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، شاخص راه اندازی واحدهای صنعتی در استان نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵۸ درصد افزایش یافته است.

گلشنی با اشاره به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی در استان زنجان، ادامه داد: عمده سرمایه گذاری صورت گرفته در استان در حوزه ساخت فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اشتغالزایی واحدهای تولیدی استان، گفت: در سال جاری هفت هزار و ۲۷۱ نفر در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار شدند که در مقایسه با مدت مشابه قبل ۲۶۶ درصد رشد یافته است.