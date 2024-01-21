کوروش خلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بندر کیاشهر اظهار کرد: این بندر دارای توانمندی‌ها و قابلیت‌های خوبی در حوزه تولیدات شیلاتی و آبزی پروری دارد.

مدیرکل شیلات گیلان از راه اندازی بندر شیلاتی در کیاشهر خبر داد و گفت: مقدمات احداث بندر شیلاتی با محوریت گردشگری دریا محور در شهر بندری کیاشهر فراهم است.

خلیلی با اشاره به برخی پیچیدگی‌های اداری حول محور ایجاد بندر شیلاتی در گیلان بیان کرد: روند اخذ مجوزها و استعلامات اداری برای راه اندازی بندر شیلاتی در کیاشهر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه فعال سازی بندر کیاشهر موجب رونق اقتصادی می‌شود، افزود: بهره گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده گردشگری و آبزی پروری بندر کیاشهر مورد تاکید است.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه مجموعه ۱۰۰ هکتاری ولیدات شیلاتی آستانه اشرفیه فعال سازی می‌شود، گفت: این مجموعه پس از ۱۵ سال غفلت دوباره احیا و کامل می‌شود.

خلیلی با اشاره به مزیت‌های مجموعه ۱۰۰ هکتاری کیاشهر آستانه اشرفیه اضافه کرد: با فعال سازی این مجتمع شیلاتی بچه ماهیان پرورش یافته بدون هیچ دغدغه‌ای وارد سفیدرود می‌شود.

وی با بیان اینکه کیاشهر صاحب بزرگترین مرکز تولیدات دریا محور گیلان است، افزود: احیای بندر شیلاتی کیاشهر مطالبه به حق است و به جد پیگیری و دنبال می‌شود.

مدیرکل شیلات گیلان از اجرای طرح بزرگ بندر مزرعه در کیاشهر خبر داد و اضافه کرد: انجام فعالیت‌های شیلاتی زمان بر و بلند مدت است و نمی‌توان در کوتاه‌ترین زمان امید به نتیجه مطلوب داشت.

خلیلی با اشاره به چالش‌های پسرفت خزر در حوزه آبزی پروری بیان کرد: آبرفت خزر ورودی بندر کیاشهر را از حیث انتفاع خارج کرده است.

وی با بیان اینکه بندر کیاشهر مرکز توسعه شیلاتی گیلان است، افزود: فعالیت‌های دریاپایه شیلاتی در بندر کیاشهر رونق می‌گیرد.