به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز مواد موجود در میوه های تازه اعم از قندهای طبیعی و دیگر مواد، انرژی کمتری از مغز گرفته و موجب تسریع عملکرد و پردازش اطلاعات و حافظه می شوند.

بنابر همین گزارش بهتر است والدین فرزندان را از کودکی به مصرف میوه های تازه ترغیب کنند تا همواره از نظر فکری در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. حتی در زمان امتحانات نیز بهتر است دانش اموزان میوه مصرف کنند.

اما در میان مواد غذایی گوشتها و سیب زمینی از آنجایی که هضم طولانی مدتی دارند و برای هضم نیاز به تمرکز خون بیشتری در دستگاه گوارش دارند، از این رو انرژی زیادی از مغز می گیرند و درنتیجه تاثیر منفی بر عملکرد پردازش و حافظه مغز دارند.

در ضمن متخصصان توصیه می کنند که حتی الامکان از میوه های تازه و خام استفاده شود زیرا تاثیر آنها از انواع پخته شده بیشتر است.