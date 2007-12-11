به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی.بی.سی مصرف زیاد چیپس و دیگر مواد سرخ کردنی در زنان موجب می شود سرطانهای رحم و تخمدان در آنان تا دو برابر افزایش یابد.

بنابر همین گزارش محققان بر روی بیش از 120 هزار نفر بررسی کردند و نتیجه این بود که در چیپس و سیب زمینی سرخ کرده و مواد مشابه ماده ای به نام اکریلامید وجود دارد که موجب بروز سرطانهای رحم و تخمدان می شود.

در واقع نتایج بدین شرح بود که پس از مدت 11 سال از میان این 120 هزار نفر که بیش از 60هزار نفرشان خانم ها بودند 327 نفر آن ها به سرطان رحم و 300 نفر دیگر نیز به سرطان تخمدان مبتلا شدند.

البته متخصصان معتقدند مصرف کم این گونه مواد مشکل چندانی ایجاد نمی کند و چنانچه موارد دیگر نیز در کنار مصرف این مواد رعایت نشود، خطر ابتلا به این گونه سرطانها بالاتر می رود.

با توجه به اینکه سرطان رحم و تخمدان از سرطانهای شایع در میان زنان است توصیه می شود افراد در مصرف مواد غذایی سرخ کرده دقت بیشتری نمایند.