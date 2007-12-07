هیچ بانکی مجاز به عدم پذیرش متقاضیان خودروهای فرسوده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داداشی اظهار داشت: از ابتدای آذر ماه تاکنون بیش از 100 هزار متقاضی توسط بانک‌ها پذیرش شده‌اند که از این تعداد، پرونده اعتباری بیش از 20 هزار متقاضی تکمیل گردیده است.

مجری طرح خودرو‌های فرسوده اعلام کرد: بر اساس برنامه تا پایان آذرماه پذیرش200 هزار متقاضی در بانک‌ها انجام می‌گردد.

وی گفت: امسال برای معرفی به بانک و تکمیل پرونده اولویتی در نظر گرفته نشده است و متقاضیان پس از مراجعه به بانک و تکمیل پرونده فراخوان می‌شوند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته تنها 500 شعبه بانک ملت در اجرای طرح مشارکت داشتند و سایر بانک ها در اواخر طرح اضافه شدند. در سال جاری بیش از 4 هزار و 200 شعبه از بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات از ابتدای اجرای طرح مشارکت دارند.

مجری طرح خودرو‌های فرسوده با اشاره به افزایش شعب بانک‌هایی که تسهیلات به متقاضیان اعطا می‌نمایند افزود: با توجه به امکان پذیرش روزانه 16 هزار متقاضی در بانک‌ها هیچ بانکی مجاز نیست به بهانه نبود اعتبار از پذیرش متقاضیان خودداری نماید.

داداشی گفت ارتباط اینترنتی با شعب بانک ها باعث شده تا در هر لحظه بتوان از وضعیت هر متقاضی در فرایند آگاهی داشته باشیم و از سردرگمی متقاضیان بکاهیم.

در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سال 86، 391 هزار متقاضی ثبت نام نمودند که 200 هزار نفر فراخوان شده و در حال طی فرایند می‌باشند.