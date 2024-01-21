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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

امام جمعه کرمانشاه:

کتاب‌خوانی در طول تاریخ جایگاه ویژه‌ای داشته است

کتاب‌خوانی در طول تاریخ جایگاه ویژه‌ای داشته است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره اهمیت کتاب‌خوانی، گفت: کتاب‌خوانی در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل و معاونین اداره کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اظهار کرد: کتاب و کتاب‌خوانی موضوعی بسیار مهم و در طول تاریخ هماره جایگاه ویژه‌ای داشته است.

وی افزود: متأسفانه امروز این مهم تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته و کمتر مورد استقبال جامعه، به‌خصوص نسل جوان، قرار می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کتابخانه‌ها مشاهده می‌شود، قدیمی‌بودن و به‌روز نبودن موضوعات کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها است.

وی ادامه داد: همین مساله باعث می‌شود نسل جوان کمتر جذب کتاب و کتابخوانی شوند.

کد مطلب 6000539

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