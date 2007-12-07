"سیا" مدارک مربوط به شکنجه زندانیان را از بین برده است

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب درادامه نوشت: نوارهای از بین رفته مربوط به بازجویی از دو متهم در سال 2002 است که به جرم شرکت در عملیاتهای تروریستی بازداشت شده بودند.

به نوشته این روزنامه، یکی از این متهمان فردی به نام "ابو زبیده" از اولین نفرات بازداشت شده توسط سیا به جرم شرکت در فعالیتهای تروریستی بوده است.

به گفته برخی از مقامهای فعلی و سابق سیا، این فیلمها به دلیل آنکه بازجویان در آنها از شدیدترین نوع شکنجه ها برای اعتراف گرفتن استفاده کرده بودند و احتمال می دادند که پخش شدن آنها، سبب تعقیب قانونی آنها شود، از بین رفته اند.

در همین رابطه، ژنرال "مایکل هایدن" رئیس سیا روز گذشته به همکاران خود گفته بود که تصمیم برای انهدام مدارک مربوط به شکنجه در داخل سیا اتخاذ شده و این مدارک برای حفظ امنیت ماموران از بین رفته اند.

به گزارش مهر، روزنامه نیویورک تایمز روز 12 مهر نیز با پرداختن به مسئله شکنجه در سازمان سیا نوشت : در حالی که در دسامبر سال 2004 وزارت دادگستری آمریکا ممنوع بودن استفاده از شکنجه را دراعتراف گرفتن از زندانیان اعلام کرده بود،اما جرج بوش با تغییر دادستان کل(وزیر دادگستری) و منصوب کردن "آلبرتو گونزالس" به این سمت، راه را برای اعمال شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های آمریکا باز کرد.

بر اساس این گزارش با آمدن گونزالس به وزارت دادگستری آمریکا، وی در سال 2005 به صورت بسیار محرمانه استفاده از روشهای روانی و شکنجه های فیزیکی را برای اعتراف گرفتن از مظنونان به شرکت در فعالیتهای تروریستی، صادر کرد. به موجب دستور العمل صادر شده از سوی گونزالس، وارد کردن ضربات شدید به سر، قرار دادن زندانیان در دمای بسیار پایین تا آستانه منجمد شدن و قرار دادن این افراد در شرایط شبیه به غرق شدن، در گرفتن اعتراف از زندانیان به کار گرفته می شد. درست یک سال پس از صادر شدن این مجوز، وزارت دادگستری آمریکا بدون اطلاع کنگره، مجوز دیگری را برای افزایش شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها برای اعتراف گرفتن از زندانیان صادر کرد.