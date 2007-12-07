۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

جایزه کتاب اول گاردین به نویسنده اهل اتیوپی رسید

"دیناو منگستو" نویسنده آمریکایی اهل اتیوپی توانست با رمان "کودکان انقلاب" جایزه کتاب اول گاردین را مال خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "کودکان انقلاب" داستان مردی به نام "سفا" را روایت می کند که در زمان انقلاب کمونیستی در اتیوپی و پس از کشته شدن پدرش به دست سربازان از چنگ آنها به آمریکا می گریزد.

این داستان به نوعی روایتگر زندگی یک مهاجر تنها در کشوری غریب است که با مشکلات هویتی و نحوه زندگی در غربت دست و پنجه نرم می کند. این اثر در واقع زندگی خود نویسنده را به تصویر درآورده است.

جایزه کتاب اول گاردین - ویژه کتاب اولی ها - به ارزش 10 هزار دلار تنها جایزه ادبی است که تمام نویسندگان نوقلم از سراسر دنیا می توانند با اولین کتاب خود در آن شرکت کنند. این جایزه هرسال از سوی روزنامه گاردین اعطا می شود.

