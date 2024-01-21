به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از رده‌های برتر استانی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین که در سالن حضرت زهرا (س) برگزار شد با اشاره به مکتب شهید سلیمانی اظهار کرد: اندیشه حاج قاسم او را زنده نگه داشت.

وی افزود: امروز ما بدون در نظر گرفتن جنسیت مرد و زن به دنبال تکثیر و تولید آتیشه حاج قاسم هستیم و معتقدیم این اندیشه و مکتب باید در جامعه تکثیر پیدا کند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج با بیان اینکه حاج قاسم امروز به هویت و غیرت و مدرسه درس آموز جوانان تبدیل شده است، بیان کرد: شهید سلیمانی عصاره ملت ایران و محصول انقلاب اسلامی است و باید این را با قدرت بیان کنیم.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی یک فرصت است، اضافه کرد: اثرگذاری شهید سلیمانی در جهان بدون شک از اثرگذاری قاسم سلیمانی بیشتر است و باید از این فرصت گرانبها استفاده کنیم.

معروفی با بیان اینکه انقلاب با مردم تعریف می‌شود و بدون مردم یک ساختمان بدون ساختار است، تصریح کرد: سپاه و بسیج یعنی مردم و همین مردم هستند که پای کشور ایستاده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما در خدمات رسانی به مردم سیاسی و حزبی نیست، ادامه داد: اجازه نمی‌دهیم کسی بسیج و سپاه را به سمت رفتارهای سیاسی و حزبی سوق دهد.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج با بیان اینکه نظامات شهید سلیمانی تدوین شده است، عنوان کرد: امروز ۴۰۰ پایان نامه با موضوع شهید سلیمانی در کشور تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام ولایی حاج قاسم نظام ولایت باوری است نه ولایت مداری، اضافه کرد: حاج قاسم سیاسی بود اما هرگز سیاسی باز و سیاسی کار نبود.

معروفی اضافه کرد: شهید سلیمانی در طول حیات خود منافع ملی و منافع اسلام را به جای منافع احزاب و گروه سیاسی برای خود در اولویت قرار داد.

وی در پایان با بیان اینکه وصیت حاج قاسم یک تفکر ۴۰ ساله در نظام فکری ولایی او بود و معتقد بود برای خدمت به مردم باید وقف مردم شد.