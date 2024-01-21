به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی عصر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شهرستان دیلم اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده بیش از ۱۵۰ برنامه مختلف و متنوع در طول دهه مبارک فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد که بیش از ۵۰ درصد آن محوری و مهم و مابقی جنبی است.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر شهرستان دیلم گفت: افتتاح و اجرایی شدن چندین پروژه مهم در سطح شهر و روستاها، برپایی نمایشگاه دستاوردهای زنان کارآفرین، مهمانی لاله‌ها، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، نشست‌های تخصصی گفتمان دینی و همایش پیاده روی عمومی با جوایز نفیس از مهم‌ترین برنامه‌های دهه مبارک فجر است.

فرماندار دیلم ادامه داد: دیدار با امام جمعه، نواخته شدن زنگ انقلاب در همه مدارس، برپایی جنگ شادی متعدد، برگزاری رژه‌های موتوری، نشست با اصحاب رسانه، برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری، شب شعر انقلاب، جشن تکلیف دانش آموزان، اجرای برنامه‌های متنوع و شاد، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در طول دهه فجر از دیگر برنامه‌های مهم ستاد این شهرستان است.

وی افزود: مسئولان کمیته‌ها با نوآوری و اجرای برنامه‌های متنوع سعی در معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی داشته باشند که این مهم با تعامل، همفکری و استفاده از دیدگاه و نظرات اعضای کمیته‌ها و اصحاب رسانه با اطلاع رسانی مطلوب میسر خواهد شد.