نقد سینمای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سینمایی وزیر ارشاد هفته گذشته سینمای دولتی را مورد نقد قرار داد. وی با اشاره به لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه تولید فیلم‌های سینمایی ایرانی گفت : "با سینمای دولتی و اداره سینما به وسیله بخشنامه مخالفم. سینما را باید اهالی آن به پیش ببرند. وقتی بحث اکران سینمای ایران در سایر کشورها جدی شود، تهیه‌کنندگان سینمای ایران باید بدانند که برای دستیابی به اکران موفق خارجی چه فیلم‌هایی بسازند و چگونه آن را عرضه کنند. این مهم صرفاً با بخشنامه معاونت سینمایی برای تولید فیلم‌هایی که حرف جهانی بزنند، میسر نمی‌شود."

* روابط عمومی بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر هفته گذشته بخش‌های مختلف، مقررات، جوایز و ... این دوره از جشنواره را اعلام کرد. امسال 35 سیمرغ در بخش‌های رقابتی جشنواره به سینماگران برگزیده ایران و جهان اهداء‌ می شود. تنها سیمرغ زرین جشنواره فیلم فجر مانند سال گذشته به فیلم برگزیده از نگاه ملی (شرقی، دینی و ایرانی) اهداء می‌شود.

در بخش مسابقه سینمای ایران، علاوه بر این سیمرغ زرین 15 سیمرغ به برگزیدگان رشته‌های فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر نقش اول زن و مرد، فیلمنامه اقتباسی، فیلمبرداری، تدوین، موسیقی متن، بازیگر نقش مکمل زن و مرد، طراحی صدا، طراحی صحنه و لباس، جلوه‌های ویژه و چهره‌پردازی وهمچنین سه سیمرغ به بهترین فیلم تماشاگران، مستندهای بلند و نیمه‌بلند و کوتاه و داستانی کوتاه اهداء می‌شود.

در بخش سینمای جهان هم 14 سیمرغ اهدا می‌شود به بخش های جام جهان‌نما: سینمای بین‌الملل، جلوه‌گاه شرق: سینمای آسیا، در جستجوی حقیقت: سینمای معناگرا و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران.

تئاتر شهر در انتظار برکندن رخت نقاهت

* تئاتر شهر که میزبان بازسازی تمام نشدنی و چندماهه است، هفته گذشته مهمان دیگری هم داشت. یکی از چهار ورودی اصلی ایستگاه مترو ولی عصر با سر درآوردن از محوطه تئاتر شهر باز هم این مکان را مورد توجه عمومی قرار داد. اما همه نگرانی‌ها با چند متر عقب‌نشینی ایستگاه مترو به سوی بوستان دانشجو به پایان رسید.

* بالاخره واکنش‌های مخالف و موافق و ارزیابی‌های یک ماه گذشته درباره شیوه برگزاری جدید جشنواره فیلم دفاع مقدس به نتیجه مورد نظر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نرسید و پرونده شیوه برگزاری جدید، بدون آسیب شناسی و ارزیابی به بایگانی سپرده شد.

احسان محمدحسنی، معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در همین خصوص به خبرگزاری مهر گفت: "جشنواره با اهدافی چون جهتدهی، تشویق، رونق به سینما، دیده شدن درست آثار سینمایی، نقد و بررسی، حمایت از فیلمسازان، شناسایی نیروهای جدید و مستعد، زنده نگه داشتن جریان فرهنگی، آگاهی عموم مردم از کیفیت و کمیت و ... برگزار می‌شود. اما جشنواره‌ای که همه بندهای آن بر باد رفته و دو یا سه بند آن بیشتر باقی نمانده، آیا برگزاری آن درست است؟"

وی ادامه داد: "برای رسیدن به اهداف، ضرورت‌ها و پیش نیازهایی وجود دارد، برای یک جشنواره پنج روزه همه مدعی هستند و عزاداری می‌کنند، اما هیچکس نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد، اما بر اساس یک خبر که قرار است جشنواره دفاع مقدس با جشنواره فجر ادغام شود، شمشیر زدن‌ها شروع می‌شود و رگ‌های گردن برمی‌آید. هیچکس از بالا موضوع را نمی‌بیند، اساسا صورت مسئله از بالا چیز دیگری است."

دوشنبه گذشته وزیر ارشاد ادغام این دو جشنواره را به دلیل مخالفت سینماگران دفاع مقدس منتفی اعلام کرد. وی گفت: "اگر برپایی همزمان را برای هر دو جشنواره یک امتیاز تلقی نمی‌کردم، روی برپایی آن تأکید نداشتم. اما چون سینماگران دفاع مقدس با این کار مخالفت کردند، نمی‌شود روی آن تکیه کرد. سینماگرانی که اینقدر استقلال جشنواره دفاع مقدس و اصولاً سینمای دفاع مقدس برایشان مقدس است، باید کاری بکنند و فیلمی بسازند که بتوان سالانه با آن یک جشنواره مستقل راه انداخت."

میرفیصل باقرزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم در تأیید این نظر، آینده برپایی جشنواره را منوط به تصمیم وزارت ارشاد و آقای وزیر دانست.

* واکنش‌های زودهنگام و دیرهنگام به مجموعه‌های تلویزیونی، تأثیرهایی متفاوت بر سرنوشت آنها باقی می‌گذارد که دو نمونه آنها هفته گذشته برجسته شد. مجموعه "مدار صفر درجه" که از ابتدا با واکنش‌های زودهنگام به نوعی مورد بی‌مهری قرار گرفت، با ادامه مجموعه و کمی عمیق شدن در مسائل توانست برچسب‌های مختلف را از پیشانی بردارد و به عنوان اثری فاخر از دید مخاطب و منتقدان داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد، البته پس از پایان مجموعه و به نوعی دیرهنگام برای تشویق مخاطب!

بی.بی.سی به تازگی هنر فیلمسازی فتحی را بالاتر از استانداردهای هالیوود دانسته و در ادامه توجه رسانه‌های غربی بخصوص رسانه‌های انگلیس به این مجموعه را منعکس کرده است. در نقدی بر این مجموعه هم ضمن اشاره به سخنان دولتمردان ایران و مواضع دولت ایران نسبت به رژیم صهیونیستی، حرف‌های نادر طالب زاده در این خصوص، صحبت‌های فتحی درباره شکل گرفتن مجموعه و ... را آورده و در انتها با تعریف از کیفیت فنی مجموعه، موسیقی و ... هنر فیلمسازی به کار گرفته شده در آن را با بالاترین استانداردهای هالیوود برابر دانسته است.

* اما واکنش زودهنگام طبق معمول به پخش مجموعه‌ای که تنها یک قسمت از روی آن رفته همان حکایت قدیمی است. کمال تبریزی کارگردان مجموعه "شهریار" که جمعه گذشته اولین قسمت آن پخش شد در پاسخ به برخی انتقادات درباره دو لهجه بودن مجموعه، گفت : "با توجه به شخصیت و بیوگرافی خاص شهریار، باید در این مجموعه دو وجه وجودی این آدم را نشان دهیم و خود به خود ساختار کلی به سمت استفاده از دو زبان فارسی و آذری متمایل شده است."

تبریزی همچنین افزود: "این مجموعه 1150 دقیقه است، پس منصفانه نیست با دیدن یک قسمت از مجموعه‌ای 22 قسمتی درباره آن قضاوت کنیم. مثل این است که دو دقیقه از یک فیلم سینمایی را ببینیم و سالن را ترک کنیم و درباره آن نظر بدهیم." البته این کارگردان ارزیابی مخاطبان بخصوص آذری زبان را مثبت دانسته و معتقد است در چنین موقعیتی نباید انتقادات و تعریف ها را جدی گرفت!

"شهریار" مانند "مدار صفر درجه" قربانی قضاوت زودهنگام نشود!

* معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما هفته گذشته از برنامه سازی مستمر این سازمان برای معرفی مفاخر ایران به جهانیان خبر داد. محمد سرافزار با اعلام این خبر افزود: "ما همواره به این بخش توجه کرده ایم و برای اکثر شعرا و بزرگان علم و ادب نیز ویژه برنامه‌هایی داشته و داریم. در این ویژه برنامه ها هم به طور مستقیم و غیرمستقیم نسبت به مفاخر ایران آگاهی‌دهی می‌کنیم و در آنها کاملاً مشخص است کدام شاعر در کجای ایران متولد شده و چه آثاری دارد. از سال گذشته هم برای ساخت مجموعه در مورد مولانا برنامه ریزی کرده ایم که در حال انجام است..."

* سینماگران اعزام شده از گروه تولید حج و زیارت صدا و سیما، مستندهایی در این خصوص می سازند. نادر طالب زاده، محمدحسین لطیفی، همایون اسعدیان و علیرضا افخمی فیلمسازانی هستند که تلاش می کنند فضای معنوی حاکم بر حج گزاران را به داخل کشور و سراسر جهان منتقل کنند.

در حج امسال از سوی برنامه سازان سینما و تلویزیون به سفارش تولید حج و زیارت صدا و سیما هشت مستند فاخر با عناوین "اسرار حج"، "سنت حج"، "از ام القراء تا ام القراء" (ویژه انسجام اسلامی و ملل مسلمان)، "سوق المسلمین"، "زندگی دوباره"، "احرام و سعی"، "سفر به سرزمین نور" (سفرنامه شهید آوینی) و مستند حج جانبازان و خانواده های شهدا تولید می شود.

* هفته گذشته پخش فیلم "گاو" داریوش مهرجویی از سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت. فیلمی که می تواند رسانه ملی را از جایگاه برآورده کردن نیازهای سهل الوصول مخاطبان کم حوصله ارتقاء داده و در تغییر ذائقه آنها موثر واقع شود. "گاو" محصول سال 1348، دومین فیلم بلند مهرجویی پس از "الماس 33" (1346) بود و به همراه "قیصر" مسعود کیمیایی که همان سال اکران شد، تحولی شگرف در سینمای ایران ایجاد کرد.

فیلمنامه "گاو" را مهرجویی به همراه غلامحسین ساعدی نوشت و در آن عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جعفر والی، جمشید مشایخی و مرحوم پرویز فنی‌زاده به ایفای نقش پرداختند. داستان فیلم درباره روستایی به نام مش حس است که تمام امیدش به تنها گاوی است که دارد. او دلبسته این گاو است، اما روزی گاو به علتی نامشخص می میرد و ...