شهید کشوری با دفاع از کشور " قهرمان معروف " نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار میر فیصل باقرزاده شامگاه پنج شنبه در چهل و هشتمین همایش لاله های زهرایی یادمان سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری در متل بانک ملی بابلسر اظهار داشت: کمک به مدیریت بحران الگوی بارز شهید احمد کشوری بود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به اینکه در یک بررسی اجمالی ویژگی های بارزی در زندگی شهید کشوری موج می زند، عنوان کرد: حرکت شجاعانه شهید کشوری در روزهای قبل از انقلاب مبتنی بر بصیرت دینی و بینش عمیق او بوده است.

وی با بیان اینکه الگوی شهید کشوری شروع الگوی غیرت اسلامی است، ادامه داد: اخلاص در هدف ویژگی بارز شهید کشوری بود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی ملت ایران، یک جنگ پاک بود تصریح کرد: کشوری در تعامل با رهبری و ولایت از جان و قلب خود مایه گذاشته بود.

وی در ادامه یکی از کارکردهای مراسم یادواره های شهدا را آشنایی با زوایای زندگی شهیدان برشمرد و افزود: برای بدست آوردن تصویر جدید از زندگی شهدا باید بازشناسی، بازفهمی و بازکاوی در آنها صورت گیرد.

مادر شهیدان کشوری نیز در این همایش طی سخنانی بیان داشت: ملت بزرگ ایران اسلامی به پشتوانه رهبر معظم انقلاب و حمایت معمار کبیر انقلاب در جهان درخشندگی دارد.

فاطمه سیلاخوری افزود: یادآوری شهداء در واقع به منزله یادآوری نهضت امام، پاکی ها و مقدسات امام خمینی(ره) است.

وی ضمن یادآوری خاطرات شهیدان احمد و محمد کشوری تصریح کرد: یاد و نام شهدا و بزرگداشت ارزش های انقلاب اسلامی افتخار مردم و جامعه خواهد شد.

در پایان لوح افتخار و شجاعت از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به مادر شهید کشوری اهداء شد.