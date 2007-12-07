وزارت علوم قصد تعطیلی انجمنها را ندارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم روز گذشته در دومین سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام در جمع اعضای فعال تشکلها و نهادهای دانشجویی دانشگاه ایلام آرزوی علو درجات برای شهدای 16 آذر کرد و گفت : شهدای 16 آذر استکبارستیزی و عدالتخواهی و دفاع از محرومین و مستضعفین را جزء آرمان خواهی خود تلقی کردند و برای آن به شهادت رسیدند. جوانان ما پویندگان راه آنها باشند چرا که استحکام انقلاب ما به جنبشهای دانشجویی نیاز دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان خواستار شد تا همواره آرمانخواهی اسلامی را مطالبه کنند و افزود : آرمان خواهی اسلامی ابعاد مختلفی مانند معنویت خواهی، ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار، عدالت خواهی و کمک به محرومین و مستضعفین دارد که باید جزء اهداف جنبش دانشجویی باشد و دانشجویان و مسئولین نباید از آرمان خواهی جنبش دانشجویی فاصله بگیرند.

وی با طرح انتظار از رئیس دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برای افزایش جلسات دانشجویی گفت : گزارش جلساتی که با دانشجویان و تشکلها ترتیب می دهید را برای ما هم ارسال کنید. مسئولین دانشگاه در دانشکده ها حضور پیدا کنند تا دانشجویان بتوانند با استادها به طور حضوری درد دل کنند و انتظارات را بگویند که این اقدامات می تواند به ارتقای فضای معنوی و نشاط کمک کند. تبادل اطلاعات و گفتمان دو طرفه بر جنبه های روحی و روانی دانشجویان خیلی تاثیر دارد و باید که ارتباطات مسئولین با دانشجویان وسیع باشد.

وزارت علوم از انجمنهای علمی حمایت می کند

محمد مهدی زاهدی در مورد رویکرد وزارت علوم در خصوص انجمنهای علمی دانشجویی گفت : انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاهها باید توسعه پیدا کنند و رویکرد ما در دانشگاهها باید علمی باشد، بنابراین یقین دارم که تقویت انجمنهای علمی دانشجویی کمک می کند تا حال و هوای دانشگاهها گفتمان علمی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در این راستا حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی جزء خواسته های وزارت علوم از مسئولین دانشگاهها است.

دانشگاه نباید خانه احزاب باشد

وزیر علوم در خصوص فعالیت سیاسی دانشجویان نیز گفت : اعتقاد راسخ داریم که باید دانشجویان حتما در مسائل سیاسی حضور داشته باشند و با تمام وجود از این اصل دفاع می کنیم. اعتقاد داریم که دانشگاه باید در کشور جریان سازی سیاسی کند و هدایتهای سیاسی باید در دست دانشگاه باشد، در عین حال اعتقاد داریم که دانشگاه نباید خانه احزاب باشد و دانشجویان ما نباید به عنوان پیاده نظام گروههای سیاسی عمل کنند.

محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه با تمام وجود از تشکلهای سیاسی با هر طیف فکری که باشند در چارچوب آئین نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت می شود، افزود : همه سلایق دانشجویان در انجمنهای علمی دانشجویی و تشکلهای سیاسی خلاصه نمی شوند، بلکه دانشجویانی گرایش به فعالیت فرهنگی دارند. بنابراین باید از این توان جوانی دانشجویان بهره ببریم و به جایی سوق دهیم که عرصه نو ایجاد شود و یکی از این بسترها کانونهای فرهنگی هستند، بنابراین باید به کانونهای فرهنگی نیز توجه کرد.

از شورای صنفی توقع سیاسی کاری نداریم

محمد مهدی زاهدی در خصوص فعالیتهای شوراهای صنفی تاکید کرد : اعتقاد داریم و باور داریم که شورای صنفی باید وجود داشته باشد اما توقع داریم که واقعا صنفی کار کنند. از شورای صنفی توقع سیاسی کاری نداریم و واقعا بحث های صنفی دانشجویی را پیگیر باشند و نمی توانند و نباید که بخواهند نقش یک تشکل سیاسی را بازی کنند. اگر شوراهای صنفی فعالیتهای خود را در چارچوب مطالبات صنفی دنبال کنند، هیچ رئیس دانشگاهی نمی تواند با آنها برخورد کند و اگر در دانشگاهی ببینیم که برخورد بیجا صورت گرفته است، با مسئولین مربوطه برخورد خواهیم کرد.

به گزارش مهر، وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه ریزی وزارت علوم باید به سمت و سوی شاگرد پروری برود، خاطرنشان کرد : شاگرد پروری ابعاد مختلفی دارد. باید دانشجویان را طوری تربیت کنیم که علاوه بر مجهز شدن به یک علم خاص بتوانند آن را با معنویت همراه کنند. باید کار زیادی برای جمع شدن علم و دین و معنویت با یکدیگر صورت گیرد. یکی از محورهای جدی در آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، بحث شاگرد پروری است.

وزیر علوم در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه ایلام گفت : این جمع نشان می دهد که فضای دانشگاهها فضای پر نشاطی شده است و طیف وسیعی از دانشجویان به صحنه آمده اند و فعالیتهای دانشجویی دانشگاه که در گذشته همواره منحصر به یک گروه خاص بود، دچار تنوع شده است و وزارت علوم در کل علاقمند است که همه دانشجویان را درگیر کار کند.

نظر زاهدی در مورد زندانیهای دانشگاه امیرکبیر

دکتر زاهدی در پاسخ به سئوال نماینده انجمن اسلامی دانشگاه ایلام در مورد دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر گفت : در مورد بحث زندانیهای دانشگاه امیرکبیر، فریب برخی جوسازیهای سیاست بازان را نخورید. گروههای سیاسی در کشور هستند که درغگویی برایشان راحت است و با شانتاژ می خواهند اهداف سیاسی خود را پیش ببرند. دانشجوی ما باید خیلی فهیم و متفکر و فکور باشد و تحلیل مسائل را خیلی دقیق دنبال کند و پیوندهای مختلف بین حرفها و جریانات را پیدا کند.

وزیر علوم تاکید کرد : دانشجویان ما مذهبی و دین دار هستند و اگر دو نفر هم اشتباهی را هم مرتکب شدند، به دیگران ربطی ندارد. در دانشگاه امیرکبیر ظهرها 2 نماز جماعت برگزار می شود چون مسجدش کشش جمعیت را ندارد، بنابراین نباید بگوییم که بچه های فلان جا ضد دین و ضد مذهب هستند بلکه باید از آنها دفاع هم بکنیم.

وی افزود : عزیزان من، بخصوص دانشجویانی که در انجمن اسلامی حضور دارید، بنده دانشجویان را بچه های خود می دانم و به آنها علاقه دارم. انجمن اسلامی ما باید ادامه دهنده راه شهید چمران و دنباله رو آنها باشد نه اینکه در دامان برخی گرفتار شود که در داخل صهیونیست ها در جلوی دانشگاه کلمبیا بر علیه رئیس جمهوری تلاش می کردند. انجمنهای اسلامی باید مرز را روشن کنند.

تعطیلی انجمنهای اسلامی در برنامه وزارت علوم نیست

دکتر زاهدی اضافه کرد : به هیچ وجه دنبال این فضا نیستیم که بخواهیم انجمنهای اسلامی را تعطیل کنیم. وزارت علوم انجمنهای اسلامی را ترغیب می کند که انتخابات برگزار کنند اما برخی می خواهند فضایی را ترسیم کنند که این فضا وجود دارد که ما می خواهیم فضای تعطیلی انجمن ها را فراهم کنیم، در صورتی که اینطور نیست.

محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه در قیاس با سایر وزاری علوم قبل و بعد از دوم خرداد به میزان بیشتری در با تشکلها ارتباط گرفته و در جمع دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی حاضر شده است، گفت : دانشجو باید بیاید در صحنه و آرمان خواهی و مطالبه خواهی اش را انجام دهد. دانشجو طلبکار نیست اما وقتی احساس می کند که مشکلی وجود دارد، مطرح می کند و اگر هم نتوانیم خواسته دانشجویان را انجام دهیم، صادقانه به آنها می گوییم. ممکن است که واقعا دست مسئولین دانشگاه بسته باشد و نتوانند به همه خواسته ها پاسخ دهند.

وزیر علوم در پایان سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام گفت : ما در وزارت علوم استراتژی فرهنگی داریم و استراتژی ما تحت عنوان دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی است، بحث ما یک بحث جهانی است و می خواهیم تمدن سازی کنیم.