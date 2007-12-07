کمبود اشتغال معضل عمده شهرستان بهشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: 83 مصوبه برای طرح ها در بهشهر با اعتباری بیش از 172 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی از بندر شهید هاشمی نژاد به عنوان بزرگترین پایگاه و مرکز اقتصادی استان نام برد و افزود: بهره وری بیش از 500 میلیارد ریالی در این بندر به زودی انجام خواهد شد و به زودی حدود 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این بندر صورت می گیرد.

استاندار مازندران ادامه داد: متاسفانه در پایگاه گردشگری و توریستی شهرستان سرمایه گذاری شاخصی صورت نگرفته است اما امیدواریم با استفاده از پتانسیل منطقه و جذب سرمایه گذار خارجی و با عملیاتی شدن راه اتصال عباس آباد به بندر میانکاله جاذبه های گردشگری فراوانی به این منطقه سوق پیدا کند.

شفقت با اشاره به اجرای 824 طرح در شهرک صنعتی بهشهر افزود: 430 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح فوق پیش بینی شده و احتمال می رود برای دو هزار و 900 نفر شغل ایجاد می شود.

وی از مدیران خواست از برنامه ریزی سنتی و کلاسیک خارج شده و برنامه ریزی ها را به سمت مدل واقعی و عملیاتی سوق دهند.

فرماندار بهشهر نیز در سخنانی عمده ترین مشکلات این شهرستان را اراضی وقفی بیان کرد و گفت: متاسفانه مدیریت اوقاف استان و شهرستان همکاری مناسبی را در زمینه واگذاری اراضی وقفی نداشته و قیمت اوقاف با قیمت روز رسمی کارشناسی شده تفاوت دارد.

محمد تقی باقری افزود: متاسفانه به دلیل تعطیلی کارخانجات چیت سازی و لینتر پاک و بحران بیکاری در بهپاک در گذشته با مشکل عدیده بیکاری در این شهرستان مواجه ایم.

وی با اشاره به تغییر الگوی کشت در بخش یانه سر عنوان کرد: با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه کوهستانی باید تغییر الگوی کشت و جایگزینی متناسب لحاظ شود.

شهرستان بهشهر 156 هزار نفر جمعیت دارد.