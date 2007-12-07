بنزین و گازوئیل سال 1391 از سبد حمایتی دولت خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حاج نصرالهی صبح امروز در نخستین همایش استانی حمل و نقل و ترافیک شهری آذربایجان غربی در ارومیه افزود: در این راستا در پنج سال آینده هر سال 100 هزار میلیارد ریال برای حل مشکل حمل و نقل و ترافیک هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: 40 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و بقیه به بخش برون شهری اختصاص خواهد یافت.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم اجرای طرح مدیریت جامع شهری را برای حل مشکلات شهری و حمل و نقل لازم دانست و یادآور شد: با اجرای این طرح، روند عمران شهری از سرعت بیشتری برخوردار و در صرف هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد شد.

رحیم قربانی، وحدت و همدلی را مهمترین عامل توسعه یافتگی ذکر کرد و افزود: دولت نهم با تخصیص اعتبارات قابل ملاحظه ای به مناطق محروم درصدد خدمت رسانی به مردم و آبادانی مناطق مختلف استان است.

در ادامه این همایش معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز اظهار داشت: برای حل مشکل ترافیک در بافت های مرکزی شهرها تسهیلات لازم برای خارج شدن مجتمع های خدماتی از این مراکز فراهم شده است.

محمد باقر داریانی مهمترین معظل ترافیک را نبود مدیریت و فرهنگ سازی دانست و گفت: مراکز آموزش عالی استان آماده هستند نیروهای متخصص در رشته حمل و نقل تربیت کنند.