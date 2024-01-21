برنامه ریزی بلند مدت راهکار مهم تأمین مسکن در استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران با اشاره به اهمیت شناسایی اراضی مناسب برای ساخت مسکن بر ضرورت مطالعات دقیق و جامع در این راستا تاکید و اظهار کرد: برای ساخت مسکن، علاوه بر شناسایی اراضی مناسب و مطالعات کارشناسی شده، تأمین زیر ساخت و نیاز سنجی بر اساس ساماندهی جمعیت نیز از اولویت ویژه ای برخوردار است.

استاندار تهران با تاکید بر حفظ منزلت مردم گفت: اینکه برخی در ابتدا مسکن را می‌سازند و بعد به فکر تأمین زیرساخت‌ها میافتند در شأن مردم نیست و باید برای خدمت رسانی درست به شهروندان برنامه ریزی صحیح داشت.

فخاری با بیان اینکه رشد جمعیت در سایه تشکیل خانواده به وقوع می‌پیوندد، افزود: امروزه تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان برای ازدواج تبدیل شده و این مهم با اجرای دقیق، منظم و تحویل به موقع مسکن محقق می‌شود و استانداری تهران در این زمینه پشتیبانی‌های لازم را خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه ریزی های بلندمدت در حوزه تأمین مسکن استان تهران بیان کرد: توزیع جمعیتی مناسب و توقف در ساخت و سازهای نادرست در این استان نتیجه برنامه ریزی های بلند مدت بوده و رعایت این فاکتورها تأمین مسکن در استان را رقم می‌زند.

استاندار تهران بر ضرورت رشد همه جانبه شهرستان‌های استان تاکید و عنوان کرد: با برنامه ریزی دقیق در چارچوب قانون و تأمین مناسب زیرساخت‌ها اعم از؛ حمل و نقل، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های خدماتی دیگر، رشد صحیح شهرستان‌ها محقق خواهد شد.