جانمایی ۶۴ شعبه انتخاباتی در شهرستان کرخه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ستاری فر عصر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی انتخاباتی با عوامل انتخاباتی شهرستان‌های شوش، کرخه و اندیمشک تاکید کرد: شهرستان کرخه پس از مستقل شدن از شوش نخستین انتخابات خود در این سطح را برگزار می‌کند که در این مسیر موانع فراوانی وجود داشت که بخش زیادی از این موانع برطرف شده است.

فرماندار کرخه ادامه داد: ۶۴ شعبه اخذ رأی در شهرستان کرخه جانمایی شده که از این تعداد ۴۵ شعبه در بخش مرکزی و ۱۹ شعبه در بخش شاوور است.

وی گفت: بالغ بر یک هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در شهرستان کرخه ساماندهی و در سامانه ثبت شده‌اند که آموزش این افراد نیز آغاز شده است.