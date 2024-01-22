سند راهبردی تحقق طرح محیط دوستدار سالمند بومی سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی یکشنبه شب در شورای ساماندهی سالمندان استان گفت: فراموشی، سو تغدیه، افسردگی، مشکلات شنوایی و بینایی و تداخلات دارویی از جمله مشکلات سالمندان است و به هر میزان که به سالمندان کمک کنیم، آیندگان هم به ما خدمات ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه باید به سالمندان توجه ویژه ای داشته باشیم، افزود: داروهای مورد نیاز سالمندان باید در همه داروخانه‌ها وجود داشته باشد.

به گفته وی یکی از اهداف سند راهبردی و برنامه عملیاتی تحقق طرح محیط دوستدار سالمند، توانمند سازی و مهارت آموزی سالمندان است که برای اجرای آن در استان باید این سند بومی سازی شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: در راستای مردمی سازی امور در دولت سیزدهم، ۴۵ درصد در راه اندازی تشکل‌های مردم نهاد استان افزایش داشته ایم و آمادگی داریم برای کسانی که بخواهند به سالمندان خدمات ارائه کنند، در مدت دو ماه مجوز فعالیت در استان صادر کنیم.

طالبی با اشاره به اینکه متکدیان اتباع برای تعیین تکلیف باید به اداره کل اتباع استان تحویل شوند، خاطر نشان کرد: طرحی برای مدیریت متکدیان سالمند توسط دستگاه‌های مربوط باید تهیه شود تا سالمندان برای حداقل‌های نیاز خود تکدی گری نکنند.

به گفته وی متکدیان سالمندی که خانواده دارند، باید تحویل خانواده‌های خود شوند و با ید بانک اطلاعاتی از این افراد وجود داشته باشد تا آنهای که تحت درمان هستند و از پوشش دستگاه‌های حمایتی برخوردارند، تعهدی از آنها برای عدم بازگشت گرفته شود و در صورت برگشت، این افراد به مرجع قضائی معرفی شوند.

وی با بیان اینکه مصوبات کمیته‌های ذیل این شورا باید قابلیت اجرا داشته باشند، تصریح کرد: در محلاتی که هنوز بافت سنتی دارند، با وجود همه مشکلات، هنوز سالمندان در خانه نگهداری می‌شوند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا دو مرکز دیگر سلامت دوستدار سالمند راه اندازی شود، ادامه داد: در نشستی با حضور مدیران مربوط باید خدماتی را که اداره کل اطلاعات و فناوری استان به سالمندان می‌تواند ارائه کند، مشخص شود.

وی همچنین خواستار آن شد که مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در جلسه آینده شورای ساماندهی سالمندان استان، گزارشی درباره میزان تشکیل کانون‌های بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.