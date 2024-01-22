احمد بنافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت بسیار خوبی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف است که مردم در جریان اقدامات صورت گرفته و دستاوردها قرار بگیرند.

وی از آمادگی کامل برای برگزاری مراسم و برنامه‌های ویژه دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: تا این لحظه کل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان بوشهر برای افتتاح یا کلنگ زنی در دهه فجر هزار و ۴۰۰ پروژه است.

فرماندار دشتستان بیان کرد: از این تعداد ۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی آن به ارزش چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرستان دشتستان است که برای دهه فجر آماده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تعداد این پروژه‌ها دائماً در حال افزایش است تصریح کرد: این تعداد پروژه در دهه فجر شهرستان بی سابقه است که این نتیجه تلاش جمعی، همدلی و هم‌افزایی است.