  1. استانها
  2. بوشهر
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۰۵

در دهه فجر؛

۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتستان گفت: در دهه فجر امسال ۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

احمد بنافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت بسیار خوبی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف است که مردم در جریان اقدامات صورت گرفته و دستاوردها قرار بگیرند.

وی از آمادگی کامل برای برگزاری مراسم و برنامه‌های ویژه دهه مبارک فجر خبر داد و اضافه کرد: تا این لحظه کل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان بوشهر برای افتتاح یا کلنگ زنی در دهه فجر هزار و ۴۰۰ پروژه است.

فرماندار دشتستان بیان کرد: از این تعداد ۶۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی آن به ارزش چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرستان دشتستان است که برای دهه فجر آماده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تعداد این پروژه‌ها دائماً در حال افزایش است تصریح کرد: این تعداد پروژه در دهه فجر شهرستان بی سابقه است که این نتیجه تلاش جمعی، همدلی و هم‌افزایی است.

کد مطلب 6001073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها