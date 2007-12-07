یاران شکوری مغلوب صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ قطرشب گذشته با برگزاری دو بازی به اتمام رسید که طی آن تیم های الغرافه و الریان با نتایج مشابه یک برصفر به ترتیب مقابل العربی و الریان به برتری رسیدند.

درحساس ترین بازی دیشب العربی که هادی شکوری را 90 دقیقه درترکیب اصلی خود داشت با نتیجه یک برصفر مغلوب الغرافه، صدرنشین لیگ قطرشد. تنها گل این بازی را عبدالحق آیت العریف در دقیقه 50 به ثمر رساند. الغرافه با شکست العربی جمع امتیازات خود را به عدد 34 رساند وجایگاه خود را در صدرجدول رده بندی لیگ قطر استحکام بخشید.

در دیگربازی شب گذشته تیم فوتبال الریان درخانه الخور با یک گل به برتری رسید و سه امتیاز بازی را از آن خود کرد تا با 14 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی صعود کند. تنها گل الریان را جاسم محمد غلام در دقیقه 51 به ثمر رساند.

جدول رده بندی :

1- الغرافه 34 امتیاز

2- السد 25 امتیاز

3- السیلیا 16 امتیاز

4- القطر 15 امتیاز- تفاضل گل صفر

5- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل 1-

6- الوکره 15 امتیاز- تفاضل گل 5-

7- الریان 14 امتیاز- تفاضل گل 3-

8- ام صلال 14 امتیاز - تفاضل گل 4-

9- الشمال 11 امتیاز- تفاضل گل 3-

10- الخور 8 امتیاز