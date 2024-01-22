مراسم استقبال و تشییع ۲ شهید حمله تروریستی اسراییل در قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهید «سردار علی آقازاده نژاد» و شهید «سرگرد سعید کریمی» امروز دوشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی قمی و مداحی مهدی سلحشور برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکرهای مطهر این دو شهید مدافع حرم که در روزهای گذشته به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی در شهر دمشق سوریه به شهادت رسیدند نیز صبح روز سه شنبه از ساعت ۱۴ از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به سمت گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام برگزار خواهد شد.

شنبه ۷ بهمن‌ماه نیز بعد از نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشت این شهدا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی نریمان پناهی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۲ در پی اقدام متجاوزانه رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی در حمله هوایی به دمشق ۴ تن از مستشاران نظامی سپاه و مدافعین حرم و تعدادی از نیروهای سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهیدان «حجت‌الله امیدوار»، «علی آقازاده»، «حسین محمدی» و «سعید کریمی» ۴ شهید ایرانی این حمله تروریستی بودند که شهیدان «علی آقازاده» و «سعید کریمی» اهل قم هستند.