هدایت موقوفات در جهت رفع نیازهای بهزیستی

فردین بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص افزایش مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی در 6 ماه اول سال جاری، افزود: در بحث مشارکتهای مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 100 درصدی برخوردار بوده ایم و این امر نشات گرفته از نگاه خوب و افزایش اعتماد مردم به فعالیتهای این سازمان است.

وی خاطر نشان کرد: البته این امر وظیفه ما را سنگین تر کرده و باید شفاف سازی و اطلاع رسانی بیشتری در خصوص اینکه این مشارکتها در چه زمینه هایی هزینه می شود داشته باشیم.

مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در این سازمان به دنبال توانمندسازی و تکریم مددجویان هستیم ، تاکید کرد: کمکهای مردمی به بحثهای مسکن ، تامین هزینه های درمانی مددجویان ، ازدواج ، اشتغال و... اختصاص داده می شود.

بلوچی درخصوص احیای سنت حسنه وقف و هدایت آن به سمت اهداف بهزیستی ، گفت: تاکنون سلسله نشستهای هم اندیشی در استانهای مختلف به عنوان حمایت از نظام وقف در راستای اهداف سازمان بهزیستی با همکاری سازمان اوقاف برگزار شده و نتایج مثبتی نیز بدست آمده است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بهزیستی بسترهای مناسبی برای وقف دارد بنابراین باید با برنامه ریزی مناسب و ارائه راهکار ، مردم را با مشکلات و آسیبهای اجتماعی آشنا کنیم و از این طریق موقوفات را به سمت اهداف بهزیستی هدایت کنیم.