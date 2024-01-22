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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

موضوع «مسدود شدن حساب بدهکاران مالیاتی» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

موضوع «مسدود شدن حساب بدهکاران مالیاتی» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در یکی از بندهای لایحه بودجه سال آینده آمده بود که حساب بدهکاران مالیاتی مسدود شود که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، بند «ث» تبصره ۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده بود: «به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سامان‌های (سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند».

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در این مورد توضیح داد: «کمیسیون تلفیق به گونه‌ای این بند را اصلاح کند که حسابی مسدود نشده و به اندازه بدهی مالیاتی، به حساب سامانه واریز شود».

کد مطلب 6001243
زهرا علیدادی

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