محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای ظرفیت‌های خالی مانده رشته‌محل‌هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ ظرفیت آن‌ها تکمیل نشده، از متقاضیان بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) برای نوبت بهمن ماه نام نویسی می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام و انتخاب‌رشته به صورت اینترنتی از روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

خسروی بیان داشت: دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته حاوی شرایط و ضوابط پذیرش از دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود متقاضیان می‌توانند برای نام نویسی در دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی بدون آزمون به سامانه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند و نیازی به حضور در دانشگاه نیست.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از ۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف دانشگاه‌های پیام نور چهارمحال و بختیاری تحصیل می‌کنند که ۹۰ درصد آنها بومی استان هستند