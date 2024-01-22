۱۲ کیلومتر شبکه و انتقال روستاهای قم اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش هدر رفت و پایداری آب در روستاهای استان، از اصلاح خط انتقال و شبکه توزیع روستای صرم به طول سه کیلومتر خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح طی هشت ماه و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

وی اصلاح شبکه و انشعابات روستای قاضی بالا را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح نیز به طول حدود ۲ کیلومتر طی سه ماه و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین با اشاره به اصلاح خط انتقال آب مجتمع قمرود ابراز داشت: خط انتقال این مجتمع به طول بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ متر طی پنج ماه و با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال اصلاح شده است.

وی اصلاح خط انتقال روستای قشلاق البرز و قسمتی از خط انتقال دولت اباد آقا را از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از هدررفت و پایداری آب در روستاهای استان برشمرد و یادآور شد: این پروژه نیز به طول هزار و ۵۰۰ متر طی چهار ماه و با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

بختیاری با اشاره به اصلاح شبکه توزیع آب روستای قشلاق البرز گفت: این پروژه نیز به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر طی سه ماه و با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال اجرا شده است.