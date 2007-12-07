ایستگاه پمپاژ فیض آباد الشتر برای 1750 نفر اشتغالزایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در الشتر، امیر حمزه حقی آبی ظهر امروز در بازدید استاندار و هیئت مدیران استان از این ایستگاه پمپاژ در جریان دومین سفر شهرستانی استاندار، افزود: ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب فیض آباد تاکنون 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه ظرفیت ذخیره 258 میلیون مترمکعب آب درسال را دارد، عنوان کرد: از مهمترین خصوصیات این ایستگاه پمپاژ، تحت پوشش قرار دادن سه هزار و 200 هکتار از اراضی دیم منطقه الشتر و تبدیل 100 درصدی این اراضی دیم به آبی است.

حقی آبی با بیان اینکه تاکنون این پروژه 80 درصد پیشرفت ریالی داشته است، بیان داشت: از ابتدای آغاز عملیات ساخت ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب فیض آباد، تاکنون 68 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه این پروژه اولین طرحی است که پس از مهار، آب را به صورت مستقیم به تولید می رساند، یادآور شد: مجموع اعتبار ریالی برآورد شده برای اجرایی شدن این طرح، 85 میلیارد ریال است.

استاندار لرستان به همراه هیئتی متشکل از کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان، صبح امروز با حضور در گلزار شهدای شهرستان الشتر، دومین سفر شهرستانی خود را آغاز کرد.

وی همچنین با حضور در منزل چند تن از شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس پای صحبت ها و درد دل های این عزیزان نشست .

وی هم اکنون در حال سخنرانی در دانشگاه پیام نور الشتر به مناسبت روز دانشجو است.