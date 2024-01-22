آغاز نام نویسی برای عضویت در انجمن صنعت ورزش چهارمحال و بختیاری

شهرام زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن صنعت ورزش استان به زودی در اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تأسیس می‌شود و فعالان این عرصه می‌توانند برای عضویت آمادگی خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: این انجمن برای بهره‌بندی از ظرفیت بالای ورزشکاران مربیان سرمایه‌گذاران و حامیان مالی این حوزه و همچنین تقویت زیرساخت‌ها و اقتصاد ورزش استان چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری همچنین گفت علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به واحد کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مراجعه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی انجمن صنعت ورزش استان چهارمحال و بختیاری برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی و همچنین رونق اقتصادی این صنعت بیش از پیش فراهم می‌شودآقای زارع همچنین افزود شماره تلفن ۰۳۸-۳۳۳۷۷۲۳ الی ۵ برای پاسخگویی به سوال‌های متقاضیان دایر است.