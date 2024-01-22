۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

معاون استاندار البرز تاکید کرد؛

ضرورت اصلاح بانک محوری تصمیم‌ها در استان البرز

کرج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز بر ضرورت توجه به تعاونی‌ها به منظور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی به عنوان جایگزینی برای بانک محور بودن سرمایه گذاری ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله افضلی صبح دوشنبه در دومین جلسه تخصصی اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز مطرح کرد: باید همت و تلاش مضاعفی در خصوص تحقق برنامه‌های پیش بینی شده استان در دستورکار مدیران باشد.

وی عنوان کرد: به دلیل سرعت بالای افزایش نرخ تورم، جمعیت، بیکاری و … در استان با شرایط مطلوبی روبرو نیستیم. با توجه به روحیه جهادی استاندار البرز و عدم مقبولیت شرایط کنونی از سوی وی، همه مدیران دستگاه‌های متولی موظف هستند در راستای بهبود شرایط و تحقق برنامه‌ها گام بردارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نقد عملکرد بانک محوری در استان، بر ضرورت بهره گیری و توجه به تعاونی‌ها به منظور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی به عنوان جایگزینی برای بانک محور بودن سرمایه گذاری ها تاکید کرد.

افضلی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود ظرفیت‌هایی همچون تعاونی‌ها، زنجیره‌های ارزش و سایر روش‌های تأمین منابع مالی مطلوب در استان البرز، ضروری است در خصوص سرمایه گذاری ها تجدید نظر صورت گیرد.

