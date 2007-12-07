به گزارش خبرنگار مهر، آژانس فرانس پرس از رباط اعلام کرد جشنواره فیلم مراکش تا 15 دسامبر (شنبه 24 آذر) ادامه دارد و در این یک هفته میزبان 110 فیلم از 23 کشور خواهد بود. ضمن اینکه فیلم "الیزابت: عصر طلایی" به کارگردانی شکار کاپور و بازی کیت بلانشت در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآید.
در بخش مسابقه جشنواره امسال 14 فیلم از استونی، آمریکا، جمهوری چک، روسیه، فنلاند، صربستان، هلند، الجزایر، ژاپن، مراکش، فیلیپین، چین، مکزیک و کره جنوبی رقابت میکنند. ریاست هیئت داوران را هم میلوش فورمن فیلمساز متولد چک و برنده اسکار برای فیلمهای "آمادئوس" و "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" بر عهده دارد.
بخش تقدیر از دیکاپریو هم در حالی برگزار میشود که این بازیگر سرشناس آمریکایی در حال بازی در فیلم "مجموعه دروغها" با موضوع جنگ عراق به کارگردانی ریدلی اسکات در کنار راسل کرو در مراکش است. مارتین اسکورسیزی که سال 2005 جایزه افتخاری جشنواره را دریافت کرد، روز هشتم سپتامبر یک کلاس پیشرفته در مراکش برگزار میکند.
سال گذشته جایزه برتر جشنواره فیلم مراکش یا همان ستاره طلایی به فیلم آلمانی "طوطی قرمز" دومینیک گراف رسید. ریاست هیئت داوران ششمین جشنواره بینالمللی فیلم مراکش را رومن پولانسکی بر عهده داشت.
نظر شما