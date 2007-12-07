  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان امروز آغاز می‌شود

دهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان امروز جمعه 16 آذرماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در تالار فارابی دانشگاه هنر کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای این دوره از فردا شروع می شود که در بخش مسابقه نمایش‌های "سوهام" محمدامین عبداللهی و طارق خاکساری از دانشگاه آزاد تنکابن ساعت 16 و 18، "نازی چهل‌گیس" فهیمه باروتچی از پردیس هنرهای زیبا ساعت 16 و 18:30 و "شب بخیر عالیجناب" بابک امیری از دانشگاه بوعلی همدان در دو نوبت 15 و 19:30 در پلاتو مرکزی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر و سالن های سمندریان و صمیمی مفخم دانشکده پردیس هنرهای زیبا اجرا می شود.

در بخش بین الملل جشنواره نمایش "یکبار یک پرنده" به کارگردانی آلبرت باگنو از ایتالیا ساعت 17 و نمایش "سفر کاکل طلا" کار بهاره میرزاپور از دانشگاه پیام نور تهران در بخش جنبی جشنواره در دو نوبت 15 و 17 در تالار فارابی و پلاتو دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر به صحنه می روند.

نمایش های "تن پوش قرمز" کار فرناز جلیلوند از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز و "ماهی کوچولو" کار علی بیگروی از دانشگاه سیستان به عنوان دو نمایش بخش خیابانی اولین روز جشنواره از ساعت 10:30 تا 17 به ترتیب در بوستان شهر، میدان راه آهن، ایستگاه مترو میرداماد، دانشگاه سوره، پردیس هنرهای زیبا و محوطه باز تئاتر شهر اجرا می شوند.

دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به همت دانشگاه هنر از 16 تا 24 آذر برگزار می شود. 

کد مطلب 600139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها