به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای این دوره از فردا شروع می شود که در بخش مسابقه نمایش‌های "سوهام" محمدامین عبداللهی و طارق خاکساری از دانشگاه آزاد تنکابن ساعت 16 و 18، "نازی چهل‌گیس" فهیمه باروتچی از پردیس هنرهای زیبا ساعت 16 و 18:30 و "شب بخیر عالیجناب" بابک امیری از دانشگاه بوعلی همدان در دو نوبت 15 و 19:30 در پلاتو مرکزی دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر و سالن های سمندریان و صمیمی مفخم دانشکده پردیس هنرهای زیبا اجرا می شود.

در بخش بین الملل جشنواره نمایش "یکبار یک پرنده" به کارگردانی آلبرت باگنو از ایتالیا ساعت 17 و نمایش "سفر کاکل طلا" کار بهاره میرزاپور از دانشگاه پیام نور تهران در بخش جنبی جشنواره در دو نوبت 15 و 17 در تالار فارابی و پلاتو دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر به صحنه می روند.

نمایش های "تن پوش قرمز" کار فرناز جلیلوند از دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز و "ماهی کوچولو" کار علی بیگروی از دانشگاه سیستان به عنوان دو نمایش بخش خیابانی اولین روز جشنواره از ساعت 10:30 تا 17 به ترتیب در بوستان شهر، میدان راه آهن، ایستگاه مترو میرداماد، دانشگاه سوره، پردیس هنرهای زیبا و محوطه باز تئاتر شهر اجرا می شوند.

دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به همت دانشگاه هنر از 16 تا 24 آذر برگزار می شود.