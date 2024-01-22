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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

رییس پلیس فتای استان بوشهر:

مدیر صفحه مجازی مجرمانه فعال در استان بوشهر دستگیر شد

مدیر صفحه مجازی مجرمانه فعال در استان بوشهر دستگیر شد

بوشهر- رییس پلیس فتای استان بوشهر از اقدام قانونی متناسب در خصوص یک صفحه اینستاگرامی فعال در شمال استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قاسمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ادمین یک صفحه اینستاگرامی فعال در شمال استان بوشهر با بازنشر محتواهای مبتذل خارجی، باعث ترویج ابتذال غربی در فضای مجازی می‌شد.

وی اضافه کرد: متهم گرداننده این صفحه اینستاگرامی که هویت وی با تلاش تخصصی کارشناسان سایبری پلیس فتا شناسایی شد، بیش از ۱۵۰ هزار دنبال کننده داشته و پس از جمع آوری کلیپ‌های مجرمانه مبتذل از تارنماهای عموماً خارجی و با هدف افزایش تعداد دنبال کننده و سپس گرفتن تبلیغات و کسب درآمد، به صورت گسترده و شبانه روزی به بازنشر این محتواهای خلاف قانون و اخلاق می‌پرداخت که فعالیت مجرمانه مدیر این صفحه باعث بروز ناراحتی و نارضایتی مردم خصوصاً شهروندان این شهرستان شمالی نیز شده بود.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره به اینکه با هماهنگی قضائی، تمامی محتواهای مجرمانه این صفحه اینستاگرامی حذف و پس از انجام تحقیقات از متهم، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع محترم قضائی ارسال شده بیان کرد: پایش مستمر شبانه روزی پلیس فتا برای استخراج و برخورد قانونی با تارنماهای دارای محتوای مجرمانه که به هر نحو مغایر با عرف، هنجار جامعه و خلاف قانون بوده، تداوم خواهد داشت.

وی از شهروندان و مردم استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا مجرمانه به سایت پلیس فتا مراجعه و موضوع را به همکاران ما گزارش نموده تا در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6001392

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