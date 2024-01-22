مدیر صفحه مجازی مجرمانه فعال در استان بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قاسمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ادمین یک صفحه اینستاگرامی فعال در شمال استان بوشهر با بازنشر محتواهای مبتذل خارجی، باعث ترویج ابتذال غربی در فضای مجازی می‌شد.

وی اضافه کرد: متهم گرداننده این صفحه اینستاگرامی که هویت وی با تلاش تخصصی کارشناسان سایبری پلیس فتا شناسایی شد، بیش از ۱۵۰ هزار دنبال کننده داشته و پس از جمع آوری کلیپ‌های مجرمانه مبتذل از تارنماهای عموماً خارجی و با هدف افزایش تعداد دنبال کننده و سپس گرفتن تبلیغات و کسب درآمد، به صورت گسترده و شبانه روزی به بازنشر این محتواهای خلاف قانون و اخلاق می‌پرداخت که فعالیت مجرمانه مدیر این صفحه باعث بروز ناراحتی و نارضایتی مردم خصوصاً شهروندان این شهرستان شمالی نیز شده بود.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره به اینکه با هماهنگی قضائی، تمامی محتواهای مجرمانه این صفحه اینستاگرامی حذف و پس از انجام تحقیقات از متهم، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع محترم قضائی ارسال شده بیان کرد: پایش مستمر شبانه روزی پلیس فتا برای استخراج و برخورد قانونی با تارنماهای دارای محتوای مجرمانه که به هر نحو مغایر با عرف، هنجار جامعه و خلاف قانون بوده، تداوم خواهد داشت.

وی از شهروندان و مردم استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا مجرمانه به سایت پلیس فتا مراجعه و موضوع را به همکاران ما گزارش نموده تا در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.