طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر در اغلب ساعات آرام است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از ظهر فردا به تدریج با افزایش سرعت وزش بادهای جنوبی و تداوم وزش آن طی روز چهارشنبه در نواحی شمالی و مرکزی خلیج فارس، دریا مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: از فردا تا پایان هفته در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده و خفیف باران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی مناطق شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و افزایش ابر خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا غربی و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج در فراساحل شمالی ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا به تدریج در فراساحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.