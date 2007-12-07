پیمان CFE و سپر موشکی مهمترین محور مذاکرات رایس و لاوروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،"میخائیل کامینین" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : طی این نشست مسائل مختلف و چشم انداز مذاکرات سیاسی و همکاریهای عملی و اختلافات میان روسیه و ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعلیق اجرای پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا(CFE) را هشتم آذر امضا کرد؛ پیمان CFE در19 دسامبر سال 1990 در پاریس توسط 16 کشور عضو ناتو و شش کشورعضو پیمان ورشو (سابق) به امضا رسید و یکی از سامانه های مهم کنترل تسلیحات در اروپا محسوب می شود. این پیمان محدودیتی درباره تعداد تانک، توپخانه و بالگردهای نظامی برای کشورهای عضو تعیین کرده است.

همچنین این قانون روز هفتم نوامبر سال جاری توسط مجلس دوما تصویب و روز 16 نوامبر توسط شورای فدراسیون تایید شد، اما روسیه با ابراز نارضایتی از اجرا نشدن این پیمان از سوی کشورهای ناتو امضا کننده این پیمان، اجرای آن را متوقف کرد.

این پیمان، تعداد نیروهای مسلح متعارف در کشورهای اروپایی را محدود می کند.

تعلیق پیمان CFE از سوی روسیه از شب 12 دسامبر سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.