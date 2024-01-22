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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد؛

کشت ۱۵۸ هکتار سبزی و صیفی در آبادان

کشت ۱۵۸ هکتار سبزی و صیفی در آبادان

آبادان- مدیر جهاد کشاورزی آبادان به کشت ۱۵۸ هکتار سبزی و صیفی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده که یک هزار و ۳۴۳ تن سبزی و صیفی در شهرستان آبادان تولید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پاییز و زمستان سال جاری ۱۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آبادان به کشت انواع سبزی و صیفی اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود: در این شهرستان قسمت عمده کشت سبزیجات به صورت میانه کاری بین نخیلات وجود دارد اما به صورت تک کشت در مزارع بدون نخل هم دیده می‌شود.

وی بیان کرد: شاهی، گشنیز، تربچه، تره، شوید، جعفری، نعناع، ترخون، گوجه فرنگی، اسفناج، کرفس، شنبلیله، ترب، پیازچه، باقلا، بادمجان، کاهو، فلفل، لوبیا سبز و نخود فرنگی عمده محصولات پاییزی کشت شده در شهرستان آبادان است.

دشتی نژاد تصریح کرد: پیش بینی شده که یک هزار و ۳۴۳ تن سبزی و صیفی در شهرستان آبادان تولید شود.

کد مطلب 6001500

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