کشت ۱۵۸ هکتار سبزی و صیفی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پاییز و زمستان سال جاری ۱۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آبادان به کشت انواع سبزی و صیفی اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان افزود: در این شهرستان قسمت عمده کشت سبزیجات به صورت میانه کاری بین نخیلات وجود دارد اما به صورت تک کشت در مزارع بدون نخل هم دیده می‌شود.

وی بیان کرد: شاهی، گشنیز، تربچه، تره، شوید، جعفری، نعناع، ترخون، گوجه فرنگی، اسفناج، کرفس، شنبلیله، ترب، پیازچه، باقلا، بادمجان، کاهو، فلفل، لوبیا سبز و نخود فرنگی عمده محصولات پاییزی کشت شده در شهرستان آبادان است.

دشتی نژاد تصریح کرد: پیش بینی شده که یک هزار و ۳۴۳ تن سبزی و صیفی در شهرستان آبادان تولید شود.