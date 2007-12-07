به گزارش خبرنگار مهر، در بخش پایانی نشست نقد ترانه های "تصور کن" سروده یغما گلرویی (نشر نگاه) که در خبرگزاری مهر برگزار شد، رضا یزدانی - خواننده و آهنگساز برخی قطعه های کتاب - دلیل گرایش خود را به ترانه های گلرویی نگاه اجتماعی وی خواند.

رضا یزدانی - یغما گلرویی

ترانه های گلرویی تصویری است

وی با اشاره به اعتراضی بودن ترانه های یغما گفت: ترانه های او را از آن جهت دوست دارم که اجتماعی است و موضوعات خاصی را در خود مطرح می کند که در سایر ترانه ها به چشم نمی خورد.

یزدانی ادامه داد: ترانه های یغما دارای واژه های دشواری است و من خواندن واژه های سخت را دوست دارم. ضمن اینکه ترانه های او به دلیل بکر بودن مفاهیم و تصاویر و نیز عامیانه نبودن و دوپهلوگویی برجسته و قابل تحسین هستند.

این خواننده و آهنگساز اضافه کرد: سلیقه من و یغما گلرویی کاملا با هم هماهنگ است. ترانه های او کاملا تصویری است و برای هرکدام از آنها می توان کلیپهای متعددی ساخت. ترانه های او به بسیاری از سکانسها و سریالها اعتبار بخشیده است.

رضا یزدانی گفت: تاکنون بیش از 50 ترانه گلرویی را ملودی گذاری کرده ام و 4 ترانه وی را نیز در دو فیلم آخر مسعود کیمیایی - «رئیس» و «حکم» - خوانده ام.

ترانه های "تصور کن" نقاشی واژه هاست

امیرمحمد قاسم زاده - نقاش و مجسمه ساز - که تصویرگری کتاب اخیر گلرویی را برعهده داشته، ساده گویی، جهانشمولی و ملودی پذیری را از مهم ترین خصیصه های ترانه های گلرویی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: تعهد و شهامت در ترانه های یغما گلرویی بی نظیر است. او نقاشی است که با واژه ها نقاشی می کند و به همین دلیل برای همه کارهای او می توان کلیپ ساخت.

قاسم زاده ادامه داد: او آرمانهایش را نقاشی می کند و به بی رنگی رنگ می زند تا تصور جهانی دیگرگون شده را به تصویر بکشد.

در ادامه، بابک زرین - آهنگساز - قابلیت موسیقایی ترانه های گلرویی و بازگذاشتن دست آهنگساز را از ویژگی های ترانه های او دانست.

وی در این باره گفت: آهنگساز می تواند کلمات و ابیات را با هماهنگی یغما تغییر دهد، چرا که او به کار تیمی اعتقاد دارد. یغما برای هر طیف و هر آهنگسازی ترانه های خاصی می گوید که این مسئله چند بعدی بودن او را نشان می دهد.

زرین با اشاره به علاقه اش به عاشقانه های اجتماعی گلرویی افزود: او خود را به سرعت به تفکر آهنگساز می رساند و حجم ترانه هایش آن قدر سنگین است که خود آهنگساز باید برای آنها ملودی بنویسد.

وی به تفاوت بسیار زیاد ترانه های گلرویی با دیگران اشاره کرد و گفت: در موسیقی، اول باید به مردم فکر کرد و یغما این مسئله را به خوبی می داند. او با تکیه بر کلامهای ساده و قابل اجرا به سلیقه مخاطبان پاسخ می دهد.

زرین به عنوان یکی از آهنگسازان ترانه های گلرویی تاکید کرد: نمی توان گفت موسیقی می تواند ترانه را قوی تر کند و یا آن را به سطحی نازل بیاورد. موسیقی سلیقه ای است و حتی کارهای بد هم مخاطبان خود را دارند. باید به اندازه همان 5- 6 دقیقه ای که موسیقی را گوش می کنیم روی آن قضاوت کنیم.

یغما امروزه گری نمی کند

در پایان این نشست، یادداشت مسعود کیمیایی که خطاب به این نشست و درباره ترانه های "تصور کن" ارسال شده بود، توسط حسن علی شیری خوانده شد.

کیمیایی، گلرویی را شاعر،عکاس و فیلمساز خطاب کرده و گفته بود: دنیای یغما در ترانه هایش زخمناک است، بازگویی شخصیتهای کهنه نیست، بازگویی ساختمانهای از دست رفته نیست. دریغش فراموشی آنهاست. یعنی شبیه هیچ ترانه گویی واگویه های اجتماعی ندارد. سالهای خودش را با از دست رفته هایش، که چهره انسانی بیان نشده راوی است شعر می نویسد.

کیمیایی افزوده بود: او امروزه گری نمی کند. سازوکار زنده دارد. با سیاست سیاست گویی نمی کند. غم آوری نمی کند. شادمانه به تاریخ معاصرش نگاه می کند و انبان واژگانش پر از همین شاعرانگی هاست. شعرش در عکاسی عکس می شود و عکسهایش از همان انبان واژه هایش می آید. درود دارم به سلامت بودن جنونش که آرام است.