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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

رییس کمیته امداد ساوه:

امسال بیش از ۴۹ میلیارد ریال زکات در ساوه جمع آوری شد

امسال بیش از ۴۹ میلیارد ریال زکات در ساوه جمع آوری شد

ساوه- رییس کمیته امداد ساوه گفت: امسال بیش از ۴۹ میلیارد ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبیحی پیش از ظهر دوشنبه در همایش طلایه داران عرصه زکات شهرستان ساوه اظهار کرد: از محل زکات واجب و مستحبی امسال ۲۷۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال در بخش‌های مختلف که شامل ۱۰۴ میلیون ریال برای تهیه پنج سری جهیزیه و کمک هزینه دامادی، ۸۰ میلیارد ریال برای تهیه ۲ مسکن مددجویی، ۳۰ میلیون ریال برای درمان پنج مددجو، ۱۷ میلیون ریال برای تحصیل هشت دانش آموز نیازمند و ۴۵ میلیون ریال برای کمک هزینه معیشتی ۱۳ نفر صرف شده است.

رئیس کمیته امداد ساوه با اشاره به همراهی اعضای شورای زکات و افزایش ۶۰ درصدی جمع آوری زکات گفت: در سال جاری تا کنون ۴۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال در شهرستان ساوه جاری شده است.

ذبیحی گفت: این کمک‌ها شامل واجب نقدی به میزان ۲۵۶ میلیارد ریال، مستحب نقدی به میزان ۱۹ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال، مستحب کالایی به میزان هفت میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، زکات انتظامی واجب کالایی به میزان ۷۰ میلیارد ریال و زکات انتظامی مستحب به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۹ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال محصولات کشاورزی از سوی نیکوکاران در قالب زکات مستحبی اهدا شده است گفت: محصولات اهدایی شامل پنج میلیارد و ۴۲۶ میلیون انار، ۹۴۵ میلیون ریال طالبی، ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون فلفل دلمه‌ای و یک میلیارد و ۴۲ میلیون ریال انگور است.

کد مطلب 6001561

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