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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

یکشنبه هشتم بهمن؛

اختتامیه جشنواره «کتاب و رسانه» برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره «کتاب و رسانه» برگزار می‌شود

آیین اختتامیه دوره بیست‌ویکم «جشنواره کتاب و رسانه» روز یکشنبه هشتم بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دوره بیست‌ویکم «جشنواره کتاب و رسانه» که فراخوان آن در آبان‌ماه و هم‌زمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود، روز یکشنبه هشتم بهمن برگزار می‌شود.

در این‌آیین که از برگزیدگان محورهای نوزده‌گانه جشنواره تجلیل می‌شود، مدیران و مسوولان حوزه فرهنگ و رسانه، برگزیدگان ادوار جشنواره، مدیران و اصحاب رسانه و همچنین خبرنگاران حوزه کتاب حضور خواهند داشت و ضمن تجلیل از برگزیدگان بخش مسابقه آثار، سه جایزه ویژه نیز اهدا می شود.

مراسم مذکور روز یکشنبه هشتم بهمن از ساعت ۱۴ در سالن مهر و ماه حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار می‌شود.

این‌مراسم همچنین به‌صورت زنده از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv پخش می‌شود.

کد مطلب 6001599

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