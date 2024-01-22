به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دوره بیست‌ویکم «جشنواره کتاب و رسانه» که فراخوان آن در آبان‌ماه و هم‌زمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود، روز یکشنبه هشتم بهمن برگزار می‌شود.

در این‌آیین که از برگزیدگان محورهای نوزده‌گانه جشنواره تجلیل می‌شود، مدیران و مسوولان حوزه فرهنگ و رسانه، برگزیدگان ادوار جشنواره، مدیران و اصحاب رسانه و همچنین خبرنگاران حوزه کتاب حضور خواهند داشت و ضمن تجلیل از برگزیدگان بخش مسابقه آثار، سه جایزه ویژه نیز اهدا می شود.

مراسم مذکور روز یکشنبه هشتم بهمن از ساعت ۱۴ در سالن مهر و ماه حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار می‌شود.

این‌مراسم همچنین به‌صورت زنده از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv پخش می‌شود.