يونسي ، لاري و خرم مامور بررسي حادثه قطار نيشابور شدند

‌ به‌ گزارش‌ خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر امور رسانه‌ هاي‌ رياست‌ جمهوري‌ در ابتداي‌ اين‌ جلسه‌ وزير كشور گزارشي‌ از حادثه‌ انفجار قطار در ايستگاه‌ نيشابور ارائه‌ كرد.

‌براساس‌ اين‌ گزارش‌ و به‌ دليل‌ اينكه‌ منشاء‌ حادثه‌ تاكنون‌ مشخص‌ نگرديده‌ است‌ ، وزير راه‌ و ترابري‌ و مسئولان‌ استاني‌ با حضور در محل‌ حادثه‌ مشغول‌ بررسي‌ دلايل‌ و ابعاد حادثه‌ اند‌ ، هيئت‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ضمن‌ اظهار تاسف‌ از وقوع‌ اين‌ حادثه‌ و تسليت‌ به‌ خاطر درگذشت‌ تعدادي‌ از هموطنان‌ و مسئولان‌ اداري‌ استان‌ خراسان‌ و شهرستان‌ نيشابور به‌ ملت‌ شريف‌ ايران‌ و خانواده‌ درگذشتگان‌ فردا پنجشنبه‌ سي‌ ام‌ بهمن‌ ماه‌ را در استان‌ خراسان‌ عزاي‌ عمومي‌ اعلام‌ كرد‌.

هيئت‌ دولت‌ همچنين‌ بر ضرورت‌ امدادرساني‌ كامل‌ به‌ حادثه‌ ديدگان‌ تاكيد كرد و كميته‌ اي‌ مركب‌ از وزراي‌ كشور، اطلاعات‌ و راه‌ و ترابري‌ را مامور كرد تا گزارش‌ كامل‌ علل‌ و ابعاد حادثه‌ را تا روز يكشنبه‌ به‌ هيئت‌ دولت‌ ارائه‌ نمايند.

‌در ادامه‌ اين‌ جلسه‌ وزير ارتباطات‌ و فناوري‌ ، گزارشي‌ از برگزاري‌ مناقصه‌ اپراتور دوم‌ تلفن‌ همراه‌ را به‌ هيئت‌ دولت‌ ارائه‌ نمود.

همچنين‌ در اين‌ جلسه‌ اساسنامه‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مخابرات‌ ايران‌ مطرح‌ و به‌ تصويب‌ رسيد‌ . در اين‌ جلسه‌ مقرر شد تمام‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط شركتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ نيز براي‌ كمك‌ به‌ زلزله‌ زدگان‌ بم‌ ، به‌ عنوان‌ هزينه‌ هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌ شود‌.



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