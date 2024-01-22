ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه از اواخر وقت امروز

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای بارشی از عصر امروز تا اوایل هفته آینده، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته به تناوب سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان می‌شود.

وی افزود: بارش موج اول از این سامانه از بعدازظهر فردا (سه‌شنبه) تا بعدازظهر چهارشنبه و در نیمه شمالی نمود بیشتری داشته است.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ارتفاعات و گردنه‌ها، به شکل برف نیز مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: وزش باد که طی ساعاتی از فردا و در مناطق مرزی نسبتاً شدید خواهد بود؛ ممکن است جو نیمه غربی، به خصوص نواحی مرزی را کم و بیش غبارآلود نماید.

زورآوند خاطرنشان کرد: در روز پنجشنبه موقتاً از شدت ناپایداری در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود.

وی یادآور شد: این وضعیت، به دلیل کاهش نسبی دمای هوا و رطوبت کافی در جو، شرایط را برای تشکیل مه، بخصوص در اوایل روز و در مناطق سرد و معتدل مهیا می‌نماید.

به گفته سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه با ورود موج دوم از سامانه مذکور، که از هسته سردتری برخوردار است؛ از جمعه تا یکشنبه هفته آینده، مجدداً شاهد بارش متناوب برف و باران در سطح استان خواهیم بود.

وی در پایان افزود: دمای هوا که امروز مختصراً افزایش می‌یابد؛ از فردا به آرامی روندی رو به کاهش خواهد یافت. کاهش دما در اوایل هفته آینده محسوس خواهد بود.