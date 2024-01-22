یکی از مشکلات زیرساختی سرپل ذهاب مربوط به مسئله آب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی ساداتی ظهر دوشنبه در دیدار مدیر آبفا شهرستان سرپل ذهاب، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی شهرستان سرپل ذهاب مربوط به مسئله آب است.
وی افزود: در مصرف آب باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته که از اسراف و هدررفت بی رویه آب جلوگیری شود.
امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: متأسفانه بخش عمدهای از مشکلات آبی شهرستان مربوط به مدیریت بوده که میبایست با کار جهادی این نقاط ضعف برطرف گردد.
وی همچنین یادآور شد: مردم ما شایسته خدمت میباشند و یکی از ویژگیهای مدیران، حسن برخورد با مراجعان باشد.
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