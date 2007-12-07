آموزش در استان ایلام دچار چرخه معیوب کیفیت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش روز گذشته در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام در جمع روسای مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان ایلام گفت : هر چند که زیرساختهای لازم برای گسترش آموزش عالی استان ایلام در حال ایجاد است اما همزمان با زمانی که زیرساختها در حال ایجاد هستند ظرفیتهای پذیرش دانشجو نیز افزایش یافته اند که موجب نگرانیهایی شده و به مسئولین به خصوص مسئولین دانشگاه پیام نور منتقل می شود تا دانشجویان پبام نور از استاندارد نسبی برخوردار شوند.

دکتر علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز که از 4 موسسه آموزش عالی مستقر در ایلام و چندین آموزشکده فنی حرفه ای و غیر انتفاعی این استان بازدید کرد، گفت : شاید از دانشگاههای نوپا انتظاری وجود نداشته باشد که در زمینه پژوهش و فناوری قدمهای بزرگی بردارند. به هر حال هر کدام از مراکز آموزش عالی که بازدید شد، قصد دارند در حوزه آموزش عالی قدمی بردارند و هدفشان این است که در توسعه آموزش عالی بتوانند گام بردارند.

وی افزود : به نظر می رسد که توسعه آموزش عالی در استان ایلام دیرتر از سایر استانها شروع شده و سرانه دانشجویی به جمعیت در این استان از اکثر استانهای دیگر پائینتر است. توسعه کمی آموزش عالی در استان ایلام از سیاستهای وزارت علوم است اما باید استانداردهای کیفی را نیز مورد توجه قرار داد.

معاون وزیر علوم به مشکلات دانشگاههای استان ایلام در ارتباط با جذب عضو هیئت علمی، تامین فضای آموزشی و فضای خوابگاهی اشاره کرد و گفت : بحث آموزش عالی و بحث توسعه استان یک ارتباط دو طرفه دارد. در پاسخ به این سوال که چرا عضو هیئت علمی رغبتی به آمدن یا ماندن به دانشگاههای استان ندارند، وضعیت فعلی و عدم توسعه یافتگی نسبی استان مطرح می شود.

جهانگیریان خاطرنشان کرد: باید توسعه متعادل و هماهنگ با آموزش عالی در استان ایلام شکل بگیرد. اگر این توسعه همگام شکل نگیرد، بحث توسعه آموزش عالی در استان ایلام با بن بست مواجه می شود. ایجاد یک توسعه یافتگی متوسط در ایلام یک بحث جدی است و باید ایلام یکی از استانهای غربی کشور باشد که در کمترین مدت از سطح توسعه یافتگی مناسبی برخوردار شود.

به گزارش مهر، دکتر رجبعلی برزویی دبیر شورای گسترش آموزش عالی کشور که از تعدادی واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام بازدید کرد، گفت : توسعه آموزش عالی در استان ایلام از متوسط کشوری پائین تر است و نشان می دهد که توسعه آموزش عالی در این استان خیلی دیر آغاز شده و این عقب افتادگی در آموزش عالی باید جبران شود و شورای گسترش آموزش عالی نیز این استان را از نظر تنوع رشته ای همگام با نیازهای استان با حفظ کیفیت حمایت خواهد کرد.

دکتر حسین رحیمی معاون وزیر علوم و سرپرست هیئت همراه وزیر علوم در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام گفت : استان ایلام دچار چرخه معیوب کیفیت شده است و نهادهای تربیت کننده نیروی متخصص باید متوجه باشند و این چرخه را بشکنند. با کمال تاسف این چرخه معیوب از گذشته تنگ تر و بدتر شده است زیرا دانش آموز را با دبیران ضعیف و فضای کم مدارس آموزش می دهیم، این دانش آموزان که در شرایط امکانات کم آموزش دیده اند را وارد رقابت کنکور می کنیم و بالای 70 درصد بومی گزینی نیز برای دانشگاههای استان قائل می شویم.

وی افزود: کنکوریهای استان با توجه به سیاست بومی گزینی دانشگاههای استان در میان هم مرتبه های خود رقابت می کنند و افراد ضعیف را وارد دانشگاه می کنیم، وارد دانشگاهی که خودش مشکل دارد و برخی هیئت علمی اش ممکن است که ضعیف باشند. در نتیجه دانشجوی ضعیف تربیت می شود که بعدها دبیر دبیرستانی می شود که تربیت دانش آموزان را برعهده دارد. این یک سیکل معیوب است که باید بازنگری شود و اجازه ندهیم که در سالهای آتی تشدید شود.

معاون وزیر علوم ادامه داد : در استان ایلام سیاست بومی گزینی از هر جنبه شدید است. این سیاست بومی گزینی یک مزیت برای استان نیست بلکه باید فکر شود و یک نقطه تعادل ایجاد شود که البته پیچیده و سخت است.

رحیمی ادامه داد : خوب است که دکتر جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی می خواهد سیاست توسعه کمی را متوقف کند و بر روی بحث کیفی تلاش کند. دانشگاههای استان ایلام نیز باید اول کیفیت را ببینند و بعد به بومی گزینی توجه داشته باشند.