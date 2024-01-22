اجرای ۱۲ پروژه ملی آبرسانی روستایی در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های آبرسانی روستایی در سوادکوه با اشاره به صرف بیش از ۶۰۳ میلیارد ریال اعتبار در طرح ملی آبرسانی روستایی، در شهرستان سوادکوه طی سال‌های گذشته گفت: از این اعتبار، مبلغ ۳۸۶ میلیارد ریال برای اجرای فاز اول قرارداد محرومیت زدایی در شهرستان سوادکوه هزینه شد.

برارزاده با اشاره به اینکه در شهرستان سوادکوه درطرح ملی آبرسانی روستایی، ۱۲ پروژه شامل ۲ مجتمع و ۱۰ پروژه تک روستایی با برخورداری ۱۸ روستا تعریف شد، افزود: ۱۱ پروژه شامل ۲ مجتمع و ۹ پروژه تک روستایی پس از اتمام تعهدات از طرح ملی خارج شده است.

وی با بیان اینکه از این پروژه‌ها، در فاز اول محرومیت زدایی، ۱ پروژه آبرسانی به روستای رجه و دهمیان مشتمل بر ۲ روستا لحاظ شد، ادامه داد: احجام فیزیکی این پروژه شامل بهسازی ۵ دهنه چشمه، احداث ۱۰ باب مخزن زمینی به حجم ۲۱۳۰ متر مکعب، ۴ واحد ایستگاه پمپاژ، اجرای لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۸ کیلومتر، اجرای شبکه توزیع به طول ۱۹ کیلومتر، فیلتر بتنی ۳۰۰ لیتر بر ثانیه و ۱ دستگاه پکیج حذف آهن می‌باشد که پس از اجرای آنها، پیش بینی می‌شود نزدیک به ۱۱ روستا از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفای مازندران تصریح کرد: تا کنون عملیات احداث ۹ باب مخازن زمینی به حجم ۱۲۱۰ مترمکعب، ۸.۵ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال و ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع نیز به اجرا در آمد.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه آبرسانی به روستای رجه و دهمیان را ۵۳.۸۱ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: در فاز بعدی محرومیت زدایی نیز ۹ روستا از روستاهای شهرستان سوادکوه، در قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) لحاظ شده که پس از ابلاغ این قرارداد، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.