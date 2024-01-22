سنددار شدن ۱۰۰ هکتار از بستر روخانه های استان مرکزی هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله آمری ظهر دوشنبه در آئین رونمایی از هفت فقره سند رسمی بستر رودخانه‌های استان مرکزی اظهار کرد: رودخانه‌های داخل شهر، روستاها و مناطق با تراکم جمعیت در اولویت صدور سند قرار دارند.

وی افزود: طول رودخانه‌های اصلی استان ۹ کیلومتر است که برای ۲۷۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه‌ها نقشه تهیه و مطالعات لازم انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: سنددار شدن ۱۰۰ هکتار از بستر رودخانه‌های این استان، در راستای جلوگیری از تصرف منابع آبی تا پایان امسال هدفگذاری شد.

آمری با اشاره به اینکه مطالعات مربوط به بستر دریاچه سدهای بزرگ این استان در راستای صدور سند به اداره کل ثبت اسناد و املاک ارسال شده است، گفت: با صدور سند مالکیت، وضعیت اراضی دستگاه‌های دولتی و مردم نیز تعیین تکلیف می‌شود.