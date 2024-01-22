رضایتمندی مردم در مسیر امیدآفرینی مورد اهتمام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسیننژاد عصر دوشنبه در جلسه شورای مدیران اردبیل، اظهار کرد: تمام امورات در راستای جلب رضایتمندی مراجعان و جامعه هدف برنامهریزی شده و مدیران کمیته امداد در سطوح مختلف باید به این امر اهتمام جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: توجه به رضایتمندی مراجعان و ارباب رجوع جز برنامهها و اهداف اصلی کمیته امداد است و در شعار راهبردی خود «خدمترسانی با سرعت بیمنت و با عدالت» را مورد تاکید قرار دادهایم تا رضای خلقالله فراهم آید.
حسیننژاد گفت: حرمت و تکریم مردم به ویژه گروههای نیازمند و آسیبپذیر جز تاکیدات بزرگان و آموزههای دینی است و در کنار آن باید امید مردم را با تدارک برنامههای متنوع ۲ چندان کنیم.
وی فرا رسیدن ایامالله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: همه حوزههای کمیته امداد باید برنامههای ویژهای را برای این ایام در نظر گرفته تا با ارائه گزارشهای مثبت، زمینه امیدآفرینی بیشتر مردم فراهم آید.
حسیننژاد به افتتاح واحدهای مسکن محرومان در ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: از جمله طرحهای مهم و شاخص کمیته امداد تکمیل واحدهای مسکونی با همراهی بنیاد مسکن و سایر نهادهای انقلابی است که در مناطق مختلف استان شاهد بهرهبرداری از این واحدها خواهیم بود.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: در کنار افتتاح واحدهای مسکونی، با بهرهبرداری از طرحهای اشتغالزایی و خودکفایی تلاش بر این است تا عملکرد این نهاد انقلابی را با کمک و همراهی دولت سیزدهم به رخ بکشیم.
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